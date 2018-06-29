В Польше хотят видеть Черчесова во главе местной сборной

Журналист сайта Polsat Sport Роман Колтон считает, что сборную Польши должен возглавить Станислав Черчесов, работающий сейчас со сборной России.

"Мне кажется, что Черчесов - человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф. Он знает польский рынок, язык не будет проблемой для него. Однако, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу с Россией", - сказал он.

Польша не сумела выйти в плей-офф первенства.

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