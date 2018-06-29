В Польше хотят видеть Черчесова во главе местной сборной
Журналист сайта Polsat Sport Роман Колтон считает, что сборную Польши должен возглавить Станислав Черчесов, работающий сейчас со сборной России.
"Мне кажется, что Черчесов - человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф. Он знает польский рынок, язык не будет проблемой для него. Однако, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу с Россией", - сказал он.
Польша не сумела выйти в плей-офф первенства.
Читайте: Стала известна худшая команда ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
А теперь – на вылет! Матч Франции и Аргентины открывает раунд плей-офф
-
Дневник чемпионата мира. День шестнадцатый: Головин в символической сборной, Яйцепад для корейцев, Менди не сыграет с Аргентиной
-
Страх и ненависть в шикарных "Лужниках": эксклюзивный репортаж о самом эпичном матче ЧМ-2018
-
Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи
-
Главные новости дня: 28 июня
Лента новостей
-
"Рубин": "Мы знаем, как остановить Месси. Франция, свяжитесь с нами"
-
Йерро: "Мы знаем, как играет сборная России"
-
Скауты "Челси" видят в Головине нового Модрича
-
Ракитич поделился ожиданиями от матча против сборной Дании
-
Реднапп: "Сборная России лучше "Уотфорда"
-
Каземиро не смог сделать выбор между Роналду и Неймаром
-
Пьяца готов перейти в "Фиорентину"
-
Олич высказался о шансах сборной России в матче с Испанией
-
"Ахмат" приобрёл полузащитника "Андерлехта"
-
Коллина оценил работу системы VAR на ЧМ-2018
-
Хамес рискует пропустить матч против сборной Англии
-
"Леганес" пополнился нападающим
-
Гризманн рассказал, какое развитие своей карьеры он считает идеальным
-
Главные новости дня: 29 июня
-
А теперь – на вылет! Матч Франции и Аргентины открывает раунд плей-офф
-
Луис Суарес поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии
-
"Лацио" близок к подписанию хавбека "Ред Булл Зальцбург"
-
"Сассуоло" объявил о трансфере форварда "Интера"
-
Швайнштайгер поприветствовал Руни в МЛС
-
Дзюба: "Могу матом поругаться на испанском"