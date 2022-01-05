В Польше высказались о слухах про Шевченко в национальной сборной

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В Польше высказались о слухах про Шевченко в национальной сборнойФото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Польский футбольный союз прокомментировал информацию СМИ о том, что украинский специалист Андрей Шевченко стать главным тренером сборной Польши.

"Обращаем ваше внимание, что союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", — сказали в Польском футбольном союзе ТАСС.

Сейчас Шевченко тренирует итальянский "Дженоа".

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