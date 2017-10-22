В полуфиналах чемпионата мира U-17 Бразилия сыграет с Англией, Испания - с Мали

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В полуфиналах чемпионата мира U-17 Бразилия сыграет с Англией, Испания - с Мали

Определились полуфиналисты юношеского Чемпионата Мира U-17.

За выход в финал поборются:

Бразилия - Англия

Испания - Мали

Матчи состоятся 25 октября.

Финал и матч за третье место пройдут 28 октября.

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