В полуфиналах Кубка Англии будут использоваться видеоповторы

Теги челсисаутгемптонманчестер юнайтедтоттенхэм

В полуфиналах Кубка Англии будут использоваться видеоповторы

Стали известны даты проведения полуфиналов Кубка Англии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, поединки состоятся 21 апреля. В этих матчах будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч "Челси" - "Саутгемптон" начнется в 16:00 мск, а встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" в 18:15.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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