В полуфиналах Кубка Англии будут использоваться видеоповторы

Стали известны даты проведения полуфиналов Кубка Англии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, поединки состоятся 21 апреля. В этих матчах будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч "Челси" - "Саутгемптон" начнется в 16:00 мск, а встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" в 18:15.

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