В полуфиналах Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", "Ливерпуль" встретится с "Ромой"

Теги реал мадридромаливерпульбавария мюнхен

В полуфиналах Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", "Ливерпуль" встретится с "Ромой"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка полуфинальных пар Лиги Чемпионов.

"Бавария" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Рома"

Первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 24-25 апреля, ответные - 1-2 мая 2018 года.

Финал состоится 26 мая в Киеве.

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комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Чемпион Франции, чемпион Италии, теперь чемпион Германии, Перес опять все купил!!!

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Пьянь

Сначала Рокки, теперь Оливер. До этого были Клаттенбург и Кашшаи. Перес, он сука, такой хитрый жук))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Раньше, барсуки писали " шары нагреты", теперь " судьи куплены". Реал скорей всего, станет лучшим клубом мира, в третьей раз подряд, причем по игре. Главный фаворит розыгрыша, как никак. Большинство экспертов и футболистов с этим согласны. Куча интервью в помощь) А кучке фанатиков, недоклуба, который даже Рома громит, вообще лучше не заикаться о чем либо)

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Эрик

Я не болельщик Реала, но 2 раза подряд взять лигу чемпионов. Тогда для меня Барса тоже выскочки.

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Троглодит

Надеюсь, "Бавария" порвёт этих выскочек.

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Рияд

Значение слова "выскочка" - появившийся ниоткуда,без особых оснований, скорее по собственному посылу. Вот уж, действительно, случай"Реала"!

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Троглодит

Хотел написать симулянтов, но в "Баварии" их тоже немало.

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