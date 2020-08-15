В полуфиналах Лиги Чемпионов сыграют команды трёх немецких тренеров
Тренерская школа Германии может гордиться своими выпускниками.
В полуфиналах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов сыграют сразу три команды под руководством немецких специалистов.
Это ПСЖ Томаса Тухеля, "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна и "Бавария" Ханси Флика.
Четвёртым полуфиналистом станет либо испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити", либо француз Руди Гарсия, работающий с "Лионом".
Не пропустите: Впервые с 2006 года ни Месси, ни Роналду не сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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