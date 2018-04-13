В полуфиналах Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Атлетико", "Марсель" встретится с "Зальцбургом"

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В полуфиналах Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Атлетико", "Марсель" встретится с "Зальцбургом"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка полуфинальных пар Лиги Европы.

"Арсенал" - "Атлетико"

"Марсель" - "Ред Булл Зальцбург"

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы будут сыграны 26 апреля, ответные - 3 мая 2018 года.

Финал состоится 16 мая в Лионе.

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