В полуфинале клубного Чемпионата Мира арбитр отменил два гола "Реала"

В полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира между "Аль-Джазирой" из ОАЭ и мадридским "Реалом" арбитр отменил два гола королевского клуба в исполнении Криштиану Роналду и Каземиро.

Если в первом случае судья принял верное решение, то по второму эпизоду к нему остались вопросы:

После первого тайма "Реал" неожиданно уступает "Аль-Джазире" со счетом 0:1.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru