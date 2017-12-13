В полуфинале клубного Чемпионата Мира арбитр отменил два гола "Реала"

Теги реал мадридаль-джазира

В полуфинале клубного Чемпионата Мира арбитр отменил два гола "Реала"В полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира между "Аль-Джазирой" из ОАЭ и мадридским "Реалом" арбитр отменил два гола королевского клуба в исполнении Криштиану Роналду и Каземиро.

Если в первом случае судья принял верное решение, то по второму эпизоду к нему остались вопросы: 

После первого тайма "Реал" неожиданно уступает "Аль-Джазире" со счетом 0:1.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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