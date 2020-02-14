В полуфинале Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес"

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В полуфинале Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес"

В полуфинале Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес".

В составе хозяев голами отличились Микель Оярсабаль и Мартин Эдегор. У гостей забил Матеус Айяс.

Ответный матч состоится 4 марта.

"Реал Сосьедад" - "Мирандес" - 2:1 (2:1)

Голы: Оярсабаль, 9 (с пенальти) - 1:0, Айяс, 39 - 1:1, Эдегор, 42 - 2:1.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Гевара, 68), Ле Норман, Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 67)

А еще: "Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"| http://soccernews.ru
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