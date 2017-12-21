В полуфинале Кубке лиги "Челси" сыграет с "Арсеналом"

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В полуфинале Кубке лиги "Челси" сыграет с "Арсеналом"По итогам жеребьёвки полуфинальных матчей Кубка английской лиги "Челси" встретится с "Арсеналом", а "Манчестер Сити" будет противостоять "Бристоль Сити".

Первые матчи пройдут на неделе, которая стартует 8 января. Ответные игры — на неделе, которая начнется 22 января.

Более точное расписание встреч будет опубликовано позже.

Читайте: "Бристоль Сити" сенсационно побеждает "Манчестер Юнайтед" и выходит в полуфинал Кубка лиги | soccernews.ru

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3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
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10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
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