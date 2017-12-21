В полуфинале Кубке лиги "Челси" сыграет с "Арсеналом"

По итогам жеребьёвки полуфинальных матчей Кубка английской лиги "Челси" встретится с "Арсеналом", а "Манчестер Сити" будет противостоять "Бристоль Сити".

Первые матчи пройдут на неделе, которая стартует 8 января. Ответные игры — на неделе, которая начнется 22 января.

Более точное расписание встреч будет опубликовано позже.

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