В полуфинале нынешней Лиги Чемпионов сыграют исключительно представители "фермерских лиг": как так получилось?

В европейском футболе есть выражение "farmers league" – лига фермеров. Или "колхозная лига", если адаптировать под русский нарратив. Вот только у нас так могут назвать первенства какой-нибудь Латвии или Эстонии, а на западе Европы все строго. Болельщики элитных лиг (особенно АПЛ) используют это клеймо для чемпионатов, которые, по их мнению, несправедливо входят в ТОП-5. И для англичан вообще не существует ТОП-5 – как можно суперконкурентную АПЛ сравнивать с "фермерами"?! Больше всего достается французской Лиге 1 с ее полупустыми стадионами, серыми командами и слабыми выступлениями в еврокубках. Реже смеются с Бундеслиги, где традиции и переполненные арены, но один неизменный чемпион, с которым никто не может конкурировать. И что мы имеем в этом сезоне? Впервые в истории Лиги Чемпионов полуфиналы пройдут без команд из Англии, Испании или Италии. Впервые в истории в полуфинал вышли две французские команды (две немецкие – второй раз в истории). И ладно, "Бавария" и ПСЖ имеют топовые составы, но до этой стадии добрались "РБ Лейпциг" и "Лион". Оправдать все кризисом исторических грандов нельзя. "Барселона"? Пусть будет. "Ювентус"? Тоже пусть. Однако все остальные цветут и пахнут!

Возникает логичный вопрос – это просто сумасшедший 2020-й или пришло время забыть клеймо farmers league? Стоит признать, что коронавирус – действительно главная причина такого состава полуфиналов. И не столько сам коронавирус, а то, как футбол в разных странах справился с пандемией. Французы закрыли свой чемпионат и оставили команды без официальных матчей на 5 месяцев. Идиотское решение, оправдать сложно, но оно помогло прорыву ПСЖ и "Лиона" в Лиге Чемпионов. Команды отдохнули (даже слишком), затем провели полноценную подготовку и свежими подошли к доигрыванию еврокубков. Немцы на другом полюсе адекватности. Они оценили все риски, составили четкий план и первыми еще в мае вышли из карантина, дав мастер-класс всей Европе. Бундеслигу доиграли в июне, команды получили полноценный отпуск, после чего с новыми силами готовились к Лиге Чемпионов. Перед восстановлением ЛЧ никто не мог предсказать, что будет важнее: тонус англичан, испанцев и итальянцев благодаря игровой практике до конца июля, или свежесть футболистов, которую имели представители Лиги 1 и Бундеслиги. Уже сейчас можно утверждать, что второе.

На класс ПСЖ наложилась лучшая готовность, чем у "Аталанты". "РБ Лейпциг" перебегал "Атлетико". "Лион" вытерпел 180 минут против "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Конечно, в каждой из этих дуэлей были и другие аспекты успеха победителей (в той же Лиге Европы все немцы бесславно вылетели), но физическая форма футболистов сказалась. Юлиан Нагельсманн перехитрил Диего Симеоне, но гибридная схема с изменением позиций на правом фланге могла сыграть в другую сторону, если бы "матрасники" быстрее реагировали в переходных стадиях, а концентрация "быков" упала из-за истощения двухмесячным марафоном. Возможно, даже "Бавария" не летела бы на таких изысканных крыльях, если бы все лето топтала поля Бундеслиги. ПСЖ играл очевидно лучше "Аталанты", но в равных кондициях подопечные Гасперини подсели бы на полчаса позже и имели бы больше шансов выстоять. Гвардиола снова перемудрил, "Ювентус" Сарри вызывает слезы, но Руди Гарсия имел предостаточно времени в спокойных условиях подготовиться, наиграв оптимальный состав и схему. Также не забываем об 1-матчевом формате плей-офф, который очень помог "Лиону".

Возвращаемся к вопросу "колхозных чемпионатов". Лига 1 и Бундеслига временно вычеркнули только один важный пункт – слабые результаты на международной арене. Глобально иерархия в европейском футболе не изменилась и не может измениться за сезон. Франция остается далеко позади даже Германии, а Германия по популярности не может дотянуться до Серии "А", Примеры и АПЛ. Впрочем, "фермеры" этой Лигой Чемпионов сделали большой шаг вперед (Бундеслига еще получила дивиденды от раннего выхода из карантина). Популярность чемпионата в первую очередь зависит не от количества команд, которые борются за титул, а от силы и успехов местных коллективов в еврокубках. Лига "1" и Бундеслига на задворках не из очередных титулов ПСЖ и "Баварии", а из-за отсутствия витрины. Они не станут попсой, просто если там ежегодно будут меняться чемпионы, а в Европе будет провал за провалом. Как в прошлом году, когда клубы АПЛ разбили "Баварию", "Дортмунд" и "Шальке". Сама "Бавария" после 2013 года ни разу не была в финале Лиги Чемпионов, а в последние годы демонстрировала серую игру. С весны долетали слухи, что какой-то новый тренер поставил мюнхенцам фантастический футбол и разносил всех. "Но это Бундеслига, с кем там играть". А вот 7:1 против "Челси" и 8:2 против "Барселоны" – другое дело. Нейтральные болельщики получили удовольствие от высокого прессинга, движения Мюллера и передач Тиаго. И захотят получить такое удовольствие в следующем сезоне.

На что смотреть в Лиге 1, если даже ПСЖ не может пройти первый раунд плей-офф Лиги Чемпионов? Теперь парижане в шаге от финала, а по пути преодолели "Реал", "Дортмунд" и "Аталанту". Уже и можно поинтересоваться, что придумывает с Неймаром и Мбаппе Тухель, не так ли? А оригинального в его идеях много. Французское первенство называет себя лигой талантов. Точная самоидентификация, но всех этих талантов широкая аудитория замечает только тогда, когда топ-клубы дают за них космические деньги. "Лион" показывает будущих звезд до того, как они станут известны. "Ткачи" вовремя сделали ставку на собственную школу. Бензема, Бен Арфа, Ляказетт, Марсьяль, Толиссо, Умтити вылетели из "Лиона", следующий большой трансфер – Ауар. И с ними уже можно делать результат. Кроме "Лиона", еще Лилль и Ренн с ротой талантов. Итак, "РБ Лейпциг" и "Лион" в этой Лиге Чемпионов показали на всю Европу визитки Бундеслиги и Лиги 1 соответственно, а "Бавария" и ПСЖ доказали, что их футболом можно наслаждаться – не так важно, кто в соперниках. Сохранят стабильность на несколько сезонов – сократят разрыв от элитной тройки.