В пользу "Реала": в Лиге Чемпионов впервые было принято громкое решение с помощью VAR

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" - "Реал" (0:0, перерыв) был отменен гол в ворота королевского клуба после просмотра эпизоде системой видеоассистента (VAR).

На 37-й минуте Тальяфико отправил мяч в ворота мадридцев, но арбитр Дамир Скомина отменил взятие ворот после подсказки ассистента.

Стоит отметить, что за день до этого матча УЕФА заменил главного арбитра.

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