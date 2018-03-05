В понедельник "Барселона" должна закрыть сделку по Артуру

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В понедельник "Барселона" должна закрыть сделку по АртуруСегодня каталонская "Барселона" должна закрыть сделку по полузащитнику бразильского "Гремио" Артуру, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители клуба из Южной Америки уже прибыли в Европу, чтобы уладить последние нюансы предстоящего трансфера. Переход 21-летнего хавбека "мушкетеров" будет стоить "сине-гранатовым" 40 миллионов евро.

Напомним, руководство "Барселоны" недовольно поведением Дембеле. | soccernews.ru

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