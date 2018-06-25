В понедельник "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере
В понедельник каталонская "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере, информирует EL Mundo Deportivo.
Так, по сведениям источника, в ближайшие несколько часов игроком "сине-гранатовых" может стать полузащитник "Гремио" Артур. Официальное же представление бразильца в качестве игрока "Барсы" состоится уже после 1-го июля, когда в Европе откроется трансферное окно.
Напомним, летом "Барселону" покинут минимум четыре игрока. | soccernews.ru
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