В понедельник "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере

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В понедельник "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфереВ понедельник каталонская "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере, информирует EL Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, в ближайшие несколько часов игроком "сине-гранатовых" может стать полузащитник "Гремио" Артур. Официальное же представление бразильца в качестве игрока "Барсы" состоится уже после 1-го июля, когда в Европе откроется трансферное окно.

Напомним, летом "Барселону" покинут минимум четыре игрока. | soccernews.ru

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