В понедельник "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере

Уже завтра каталонская "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в понедельник игроком "сине-гранатовых" должен стать защитник "Севильи" Клеман Лангле. Трансфер 23-летнего бека "красно-белых" обойдется каталонскому гранду в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, Луис Суарес хочет видеть игроком "Барселоны" своего соотечественника. | soccernews.ru