В понедельник "Челси" предложит Азару новый улучшенный контракт

Теги челсиэден азар

В понедельник "Челси" предложит Азару новый улучшенный контрактЗавтра руководство лондонского "Челси" предложит ведущему вингеру своей команды Эдена Азару новый улучшенный контракт.

Как информирует The Times, после выхода 27-летнего игрока из отпуска "аристократы" будут готовы начать обсуждение условий пролонгации с ним сотрудничества. В частности, клуб планирует повысить бельгийцу оклад до 337 тысяч евро в неделю, что составит 17,5 миллиона евро в год.

Напомним, "Челси" готовит солидное предложение по лидеру "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов