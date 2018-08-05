В понедельник "Челси" предложит Азару новый улучшенный контракт

Завтра руководство лондонского "Челси" предложит ведущему вингеру своей команды Эдена Азару новый улучшенный контракт.

Как информирует The Times, после выхода 27-летнего игрока из отпуска "аристократы" будут готовы начать обсуждение условий пролонгации с ним сотрудничества. В частности, клуб планирует повысить бельгийцу оклад до 337 тысяч евро в неделю, что составит 17,5 миллиона евро в год.

Напомним, "Челси" готовит солидное предложение по лидеру "Кристал Пэлас". | soccernews.ru