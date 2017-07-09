В понедельник Конте встретится с Абрамовичем

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В понедельник Конте встретится с АбрамовичемЗавтра главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте встретится с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Как информирует Express, на встрече наставник "аристократов" намерен предъявить российскому миллиардеру претензии относительно работы клуба на трансферном рынке.

Напомним, в текущее трансферное окно "Челси" подписал контракт лишь с голкипером Вилли Кабальеро, который присоединился к "синим" на правах свободного агента.

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