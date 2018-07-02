В понедельник Лангле объявит о своем решении перейти в "Барселону"

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В понедельник Лангле объявит о своем решении перейти в "Барселону"Сегодня защитник "Севильи" Клеман Лангле объявит о принятом им решении относительно своего будущего, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, 23-летний бек "красно-белых" сообщит, что он желает продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании. Ввиду этого ожидается, что уже на этой неделе клубы смогут договориться по трансферу француза.

В прошлом сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" представила выездную форму на следующий сезон. | soccernews.ru

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