В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку

"Милан" близок к подписанию полузащитника лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, информирует TransfersLlVE.

По сведениям источника, 23-летний хавбек "аристократов" отправится на "Сан-Сиро" в аренду сроком на один сезон. Сделка по переходу француза может быть завершена уже завтра, когда он пройдет медицинское обследование в новом клубе.

В прошлом сезоне Бакайоко забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за "Челси".

Напомним, вчера "Милан" уступил "Реалу" в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. | soccernews.ru