В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника

Сегодня ПСЖ официально объявит имя своего нового главного тренера, информирует Süddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, преемником Унаи Эмери на "Парк де Пренс" станет Томас Тухель, последним местом работы которого была дортмундская "Боруссия". Контракт с 44-летним специалистом, предположительно, будет подписан сроком на два года с возможностью его продления.

Напомним, Неймар прокомментировал слухи о своем уходе из ПСЖ. | soccernews.ru