В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника

Теги псжунаи эмеритомас тухель

В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставникаСегодня ПСЖ официально объявит имя своего нового главного тренера, информирует Süddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, преемником Унаи Эмери на "Парк де Пренс" станет Томас Тухель, последним местом работы которого была дортмундская "Боруссия". Контракт с 44-летним специалистом, предположительно, будет подписан сроком на два года с возможностью его продления.

Напомним, Неймар прокомментировал слухи о своем уходе из ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
Полная таблица

топ-5 тегов