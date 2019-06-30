В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Теги псжювентусадриан рабьотрансферы

В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо близок к переходу в "Ювентус", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в понедельник, 1 июля, футболист прибудет в Турин, чтобы пройдет обязательный медицинский осмотр. Если все будет в порядке, то хавбек подпишет с итальянским клубом четырехлетний контракт.

Рабьо достанется "Ювентусу" бесплатно, так как с 1 июля он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В январе Рабьо был отстранен от участия в матчах из-за отказа продлить контракт с парижским клубом.

Не пропустите: Стало известно, когда "Ювентус" объявит о покупке де Лигта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов