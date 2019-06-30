В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо близок к переходу в "Ювентус", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в понедельник, 1 июля, футболист прибудет в Турин, чтобы пройдет обязательный медицинский осмотр. Если все будет в порядке, то хавбек подпишет с итальянским клубом четырехлетний контракт.

Рабьо достанется "Ювентусу" бесплатно, так как с 1 июля он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В январе Рабьо был отстранен от участия в матчах из-за отказа продлить контракт с парижским клубом.

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