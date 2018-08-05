В понедельник Райола представит "Манчестер Юнайтед" предложение "Барселоны" по Погба

1 Теги манчестер юнайтедполь погбабарселонамино райола

В понедельник Райола представит "Манчестер Юнайтед" предложение "Барселоны" по ПогбаЗавтра агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола представит клубу своего клиента предложение по нему каталонской "Барселоны".

Как информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на британскую прессу, представитель 25-летнего хавбека сообщит "красным дьяволам" о готовности "сине-гранатовых" выложить за француза 112 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  Вальверде не был заинтересован в подписании Видаля. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

БРЕ-ХНЯ !!! Барсе этот разноцветный клоун и бесплатно нафиг не нужен!

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