В понедельник Роналду проведет свою первую тренировку в "Ювентусе"

Теги криштиану роналдуювентус

В понедельник Роналду проведет свою первую тренировку в "Ювентусе"Сегодня новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду проведет свою первую тренировку в качестве игрока "старой синьоры".

Так, по сведениям goal.com, вместе с 33-летним португальцем в понедельник на базе клуба будут работать и другие его партнеры по команде, принимавшие участие в Чемпионате Мира: Пауло ДибалаДуглас Коста, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич, Марко Пьяца, Блез Матюиди и Гонсало Игуаин. Они будут работать отдельно от своей команды, которая в настоящее время принимает участие в Международном кубке чемпионов в США.

Напомним, Роналду уже прибыл в Турин. | soccernews.ru

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