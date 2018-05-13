В понедельник Совет директоров "Зенита" обсудит кандидатуры на должность нового главного тренера

В понедельник Совет директоров питерского "Зенита" обсудит кандидатуры на должность нового главного тренера.

Об этом, как информирует sport24.ru, рассказал пресс-секретарь "сине-бело-голубых" Антон Макаренко. В частности, он сообщил: "Список пяти будут обсуждать завтра на Совете директоров. Наверное, он еще сократится".

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