В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"

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В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль прилетел в Милан. Завтра, 20 сентября, футболист станет игроком "Интера". Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

Клубы согласовали трансфер за 1 миллион евро. 33-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год.

Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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