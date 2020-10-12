В понедельник Зе Луиш прибудет в расположение "Локомотива"

Сегодня, 12 октября, форвард Зе Луиш прилетит в Москву, чтобы приступить к тренировкам с "Локомотивом". Об этом сообщает Sport24.

"Железнодорожники" купили 29-летнего футболиста у "Порту" 6 октября. Сообщается, что "Локо" заплатил за экс-футболиста "Спартака" 7 миллионов евро.

По данным источника, клуб уже внес Зе Луиша в заявку на чемпионат России и Лиги Чемпионов.

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