В Португалии определили сроки возобновления сезона

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В Португалии определили сроки возобновления сезона

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи будут проходить без зрителей со всеми мерами предосторожности. До и после матчей мячи, ворота, угловые флажки и прочий инвентарь будет дезинфицироваться с целью профилактики заражения коронавирусом.

После 24 туров лидером португальской Примейры является "Порту", который набрал 60 очков. Второе место занимает "Бенфика", в активе которой 59 очков. На третьей позиции находится "Брага" (46). До окончания чемпионата осталось провести 10 туров.

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