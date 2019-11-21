В Португалии ошибочно сообщили об аресте хавбека "Атлетико" за продажу наркотиков



Португальский телеканал CMTV по ошибке сообщил, что полузащитника "Атлетико" Коке арестовали за торговлю наркотиками, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, журналисты перепутали игрока "Атлетико" с бывшим футболистом "Малаги" Серхио Контрерасом Пардо, который также носит прозвище Коке. При этом CMTV опубликовал видео с игровыми моментами Коке.

Пардо был арестован испанской полицией вместе с членами преступной группировке. У них была изъята тонна гашиша.

27-летний Коке является воспитанником "Атлетико". В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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