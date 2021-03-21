В Португалии вратарь забил невероятный гол (видео)

Теги варзим

В Португалии вратарь забил невероятный гол (видео)Фото: Инстаграм varzim_sport_club
В матче 22-го тура португальской Сегунды "Варзим" на своем поле встречался с клубом "Мафра". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

 На 53-й минуте матча вратарь "Варзима" Рикарду Нунеш забил невероятный гол. Он сильным ударом выбил мяч из своей штрафной. Снаряд, пролетев через все поле, ударился о газон перед штрафной соперника и оказался за спиной обескураженного голкипера "Мафры". 

Видео можно посмотреть на странице Canal 11 в "Твиттере". Права на видео принадлежат LPFP.

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