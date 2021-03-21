В Португалии вратарь забил невероятный гол (видео)

Фото: Инстаграм varzim_sport_club

В матче 22-го тура португальской Сегунды "Варзим" на своем поле встречался с клубом "Мафра". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

На 53-й минуте матча вратарь "Варзима" Рикарду Нунеш забил невероятный гол. Он сильным ударом выбил мяч из своей штрафной. Снаряд, пролетев через все поле, ударился о газон перед штрафной соперника и оказался за спиной обескураженного голкипера "Мафры".

Aproveita porque não vês disto todos os dias! Ricardo Nunes marcou de pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021

Видео можно посмотреть на странице Canal 11 в "Твиттере". Права на видео принадлежат LPFP.