В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут
Матч 33-го тура Эредевизии между "Де Графсхапом" и "Аяксом", который прошел 15 мая, стал для хавбек "Аякса" Френки де Йонга последним за клуб.
Этим летом 22-летний голландец перейдет в "Барселону" за 75 миллионов евро.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, в конце матче футболист попросил главного арбитра добавить несколько минут к матчу, чтобы запомнить их навсегда.
В текущем сезоне де Йонг принял участие в 52 матчах в Эредивизии, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.
Не пропустите: Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов| http://soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|37
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|Реал Сосьедад
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|Эспаньол
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|37
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|Сельта Виго
|37
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|18
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|Райо Вальекано
|37
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|Уэска
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