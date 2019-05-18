В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут

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В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут

Матч 33-го тура Эредевизии между "Де Графсхапом" и "Аяксом", который прошел 15 мая, стал для хавбек "Аякса" Френки де Йонга последним за клуб.

Этим летом 22-летний голландец перейдет в "Барселону" за 75 миллионов евро.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, в конце матче футболист попросил главного арбитра добавить несколько минут к матчу, чтобы запомнить их навсегда. 

В текущем сезоне де Йонг принял участие в 52 матчах в Эредивизии, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Не пропустите: Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов| http://soccernews.ru
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