В последние месяцы своего пребывания в "Реале" у Роналду испортились отношения с двумя звездными партнерами

Теги реал мадридкриштиану роналдутони кроосгарет бэйл

В последние месяцы своего пребывания в "Реале" у Роналду испортились отношения с двумя звездными партнерамиВ последние месяцы своего пребывания в мадридском "Реале" у нынешнего форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду испортились отношения сразу с двумя звездными партнерами.

Так, по сведениям Football Espana, из-за возросшего эго у португальца с ним перестали общаться Тони Кроос и Гарет Бэйл. Немец и валлиец были недовольны тем, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" ставил себя выше команды.

Напомним, Роналду уже забивает в "Ювентусе". | soccernews.ru

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