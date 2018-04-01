В последних двух матчах "Интер" забил столько же голов, как и в предыдущих 10 поединках

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Верону" со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в последних двух матчах "Интер" забил восемь голов. Столько же миланцы сумели забить за 10 предыдущих поединков.

В 29-м туре "Интер" крупно победил "Сампдорию" (5:0).

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