В последних двух матчах "Интер" забил столько же голов, как и в предыдущих 10 поединках
В матче 30-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Верону" со счетом 3:0.
Стоит отметить, что в последних двух матчах "Интер" забил восемь голов. Столько же миланцы сумели забить за 10 предыдущих поединков.
В 29-м туре "Интер" крупно победил "Сампдорию" (5:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|29
|58
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|29
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Фиорентина
|29
|44
|9
|Сампдория
|29
|44
|10
|Торино
|29
|39
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Удинезе
|29
|33
|13
|Дженоа
|29
|31
|14
|Кальяри
|29
|29
|15
|Кьево
|29
|28
|16
|Сассуоло
|29
|28
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|29
|24
|19
|Хеллас Верона
|29
|22
|20
|Беневенто
|29
|10