В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Джонатан Мосс

Последний день 2017 года подарит всем любителям футбола всего два поединка. Откроется воскресная программа 21-го тура английской Премьер-Лиги противостоянием на "Селхерст Парк", где местный "Кристал Пэлас" попробует удивить "Манчестер Сити". Уже при Рое Ходжсоне "орлы", будучи в плачевном состоянии и, казалось бы, беспомощном положении в первом круге проиграли на "Этихаде" со счетом 5:0, но тогда как не странно лондонцы проявили себя очень даже хорошо. А практически весь первый тайм на равных отыграли против беспощадных манкунианцев, которые и, как полагает, большой команде просто реализовали свои шансы.

"Манчестер Сити" продолжает безальтернативно лидировать. Мало того, что подопечные Пепа Гвардиолы продолжают выигрывать, так еще их главный преследователь в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" стал регулярно терять очки. Сейчас уже отрыв от второго места составляет 13 очков, а в случае победы над "стекольщиками" увеличится к 16. Трудно вспомнить, когда в последний раз в английской высшей лиге подобное происходило.

"Кристал Пэлас" же несколько дней назад прервал для себя впечатляющую беспроигрышную серию из восьми матчей – ребята Ходжсона дрогнули перед "Арсеналом". Но даже в том матче, "орлы" местами играли очень даже неплохо, поэтому никакой недооценки со стороны "горожан" не может быть и в помине. Тем более, что вся Англия (кроме голубой части Манчестера, разумеется) уже просто ждет первой осечки "Сити".

Интересные факты противостояния "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити":

"Кристал Пэлас" выиграл только один из последних 11 матчей против "Манчестер Сити" в рамках АПЛ, проиграв 10 остальных.

"Горожане" не пропускали в семи из последних девяти поединках с лондонскими "орлами".

В случае победы на "Селхерст Парк" манкунианцы впервые с 2013 года закончат календарный год на мажорной ноте. Ибо в трех предыдущих сезонах "голубые" в предновогоднем туре уступали "Ливерпулю" и играли вничью с "Лестером" и "Бернли".

Ориентировочные составы на игру:

Кристал Пэлас: Сперони, Фосу-Менса, Томкинс, Данн, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Лофтус-Чик, Заха, Бентеке

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Данило, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Бернарду Силва, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити":

Естественно, "Манчсетер Сити" является явным фаворитом в этом поединке. Букмекеры оказываются верить в то, что накануне Нового Года "горожане" оступятся, потому как коэффициент на их победу равен 1.3. В то время, как выигрыш "Кристал Пэлас" в среднем оценивается в 11.0.

Богдан Архипенко

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