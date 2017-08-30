В последний день трансферного окна "Челси" готов потратить на четырех игроков почти 115 миллионов евро

Теги челсиалекс окслейд-чемберленросс барклифернандо льорентедэниел дринкуотер

В последний день трансферного окна "Челси" готов потратить на четырех игроков почти 115 миллионов евроВ последний день трансферного окна лондонский "Челси" готов потратить на четырех игроков почти 115 миллионов евро.

Как информирует Daily Express, "аристократы" рассчитывают подписать полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, форварда "Суонси" Фернандо Льоренте и полузащитников "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена и "Лестера" Дэнни Дринкуотера. Первого чемпионы Англии оценили в 27 миллионов евро, второго - в 16 миллионов, третьего - 38 миллионов, а четвертого - в 32,5 миллиона.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отдал предпочтение "Ливерпулю" перед "Челси". | soccernews.ru

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