В последний день трансферного окна "Челси" готов потратить на четырех игроков почти 115 миллионов евро

В последний день трансферного окна лондонский "Челси" готов потратить на четырех игроков почти 115 миллионов евро.

Как информирует Daily Express, "аристократы" рассчитывают подписать полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, форварда "Суонси" Фернандо Льоренте и полузащитников "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена и "Лестера" Дэнни Дринкуотера. Первого чемпионы Англии оценили в 27 миллионов евро, второго - в 16 миллионов, третьего - 38 миллионов, а четвертого - в 32,5 миллиона.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отдал предпочтение "Ливерпулю" перед "Челси". | soccernews.ru