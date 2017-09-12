В последний день трансферного окна ПСЖ и "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера Ди Марии

Теги псжанхель ди мариябарселона

В последний день трансферного окна ПСЖ и "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера Ди МарииВ последний день летнего трансферного окна французский ПСЖ и каталонская "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера вингера парижан Анхеля Ди Марии.

Как информирует L'Equipe, "сине-гранатовые" предложили за аргентинца 50 миллионов евро, 45 миллионов из которых были бы выплачены сразу, а остальная сумма в качестве различных бонусов. Однако "красно-синие" отклонили заявку каталонского гранда, запросив за своего футболиста 60 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ высказался о проблемах своего клуба с соответствием правилам финансового Fair Play. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов