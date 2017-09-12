В последний день трансферного окна ПСЖ и "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера Ди Марии

В последний день летнего трансферного окна французский ПСЖ и каталонская "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера вингера парижан Анхеля Ди Марии.

Как информирует L'Equipe, "сине-гранатовые" предложили за аргентинца 50 миллионов евро, 45 миллионов из которых были бы выплачены сразу, а остальная сумма в качестве различных бонусов. Однако "красно-синие" отклонили заявку каталонского гранда, запросив за своего футболиста 60 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ высказался о проблемах своего клуба с соответствием правилам финансового Fair Play. | soccernews.ru