В последний день трансферного окна "Зенит" не смог подписать форварда "Палермо"

Теги зенит санкт-петербургпалермоилия несторовски

В последний день трансферного окна "Зенит" не смог подписать форварда "Палермо"В последний день зимнего трансферного окна питерский "Зенит" не смог подписать форварда итальянского "Палермо" Илию Несторовски.

Как информирует Corriere dello Sport, за 27-летнего нападающего "сине-бело-голубые" предлагали порядка 15-20 миллионов евро. Такое предложение в финансовом плане полностью устраивало "розово-черных", однако препятствием на пути трансфера стало отсутствие времени у клуба из Апеннин на то, чтобы найти македонцу замену.

В нынешнем сезоне Несторовски забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Палермо".

Напомним, "Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ. | soccernews.ru

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