В последний день трансферного окна "Зенит" не смог подписать форварда "Палермо"
В последний день зимнего трансферного окна питерский "Зенит" не смог подписать форварда итальянского "Палермо" Илию Несторовски.
Как информирует Corriere dello Sport, за 27-летнего нападающего "сине-бело-голубые" предлагали порядка 15-20 миллионов евро. Такое предложение в финансовом плане полностью устраивало "розово-черных", однако препятствием на пути трансфера стало отсутствие времени у клуба из Апеннин на то, чтобы найти македонцу замену.
В нынешнем сезоне Несторовски забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Палермо".
Напомним, "Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ. | soccernews.ru
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