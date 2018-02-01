В последний день трансферного окна "Зенит" не смог подписать форварда "Палермо"

В последний день зимнего трансферного окна питерский "Зенит" не смог подписать форварда итальянского "Палермо" Илию Несторовски.

Как информирует Corriere dello Sport, за 27-летнего нападающего "сине-бело-голубые" предлагали порядка 15-20 миллионов евро. Такое предложение в финансовом плане полностью устраивало "розово-черных", однако препятствием на пути трансфера стало отсутствие времени у клуба из Апеннин на то, чтобы найти македонцу замену.

В нынешнем сезоне Несторовски забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Палермо".

Напомним, "Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ. | soccernews.ru