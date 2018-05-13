В последний раз таким образом, как в этом году, сезон в Англии завершался более 120-ти лет назад

Текущий розыгрыш чемпионата Англии вошел в историю, информирует OptaJoe.

Так, все команды, расположившиеся в турнирной таблице АПЛ ниже шестого места, имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей. В последний раз подобное, как уверяет источник, случалось в сезоне 1894/1895 годов.

Напомним, "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru