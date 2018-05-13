В последний раз таким образом, как в этом году, сезон в Англии завершался более 120-ти лет назад

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В последний раз таким образом, как в этом году, сезон в Англии завершался более 120-ти лет назадТекущий розыгрыш чемпионата Англии вошел в историю, информирует OptaJoe.

Так, все команды, расположившиеся в турнирной таблице АПЛ ниже шестого места, имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей. В последний раз подобное, как уверяет источник, случалось в сезоне 1894/1895 годов.

Напомним, "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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