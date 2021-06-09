В правительстве РФ назвали задачу сборной России на Евро-2020

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин озвучил задачу сборной России на чемпионате Европы.

"Задачи перед сборной на Евро-2020? Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставит задачу выхода в следующую стадию турнира", — приводит слова Матыцина "Спорт-Экспресс".

Сборная России на Евро-2020 стартует 12 июня матчем с командой Бельгии. Также россияне в групповом турнире встретятся с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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