В правительстве РФ отреагировали на появление Крыма в составе Украины в презентации Евро-2024

Фото: инстаграм Марии Захаровой/Автор неизвестен

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировал решение УЕФА представить полуостров Крым в качестве территории Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Напомню, скандальная история (была) на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", – приводит слова Захаровой "Р-Спорт".

Напомним, что Крым с 2014 года контролируется Россией.

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