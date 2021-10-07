В правительстве РФ отреагировали на появление Крыма в составе Украины в презентации Евро-2024
Фото: инстаграм Марии Захаровой/Автор неизвестен
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировал решение УЕФА представить полуостров Крым в качестве территории Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Напомню, скандальная история (была) на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", – приводит слова Захаровой "Р-Спорт".
Напомним, что Крым с 2014 года контролируется Россией.
Не пропустите: УЕФА назвал дату жеребьевки отбора Евро-2024. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
-
КДК РФС не дал Азмуну дополнительную дисквалификацию на матч со "Спартаком"
-
"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
Лента новостей
-
Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву
-
В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
-
В правительстве РФ отреагировали на появление Крыма в составе Украины в презентации Евро-2024
-
На Алексиса Санчеса претендуют пять клубов
-
КДК РФС не дал Азмуну дополнительную дисквалификацию на матч со "Спартаком"
-
"Милан" намерен выкупить Диаса у "Реала"
-
"Барселона" интересуется вингером "Атлетико"
-
"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ
-
Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"
-
Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией
-
Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Погба намерен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Тебас: "Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав"
-
Куйперс назвал свою главную ошибку в судейской карьере
-
Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал его
-
1
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
-
УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
-
Сборная России прилетела в Казань
-
Хамес выложил фото с Дэвидом Бекхэмом