В пражском дерби хавбек "Спарты" забил эпичный автогол задницей

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В пражском дерби хавбек "Спарты" забил эпичный автогол задницей

Полузащитник "Спарты" Михал Сачек забил курьёзный автогол во время дерби со "Славией".

23-летний футболист, вставая с газона, получил удар мячом по заднице, после чего снаряд оказался в воротах его команды.

В итоге "Славия" разгромила "Спарту" со счётом 3:0.

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