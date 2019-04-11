В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?

Центральный защитник Калиду Кулибали находится на карандаше почти у всех топ-клубов Европы, в частности он является одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед". Так почему же на защитника "Наполи" такой большой спрос?

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Сегодня вечером (11 апреля в 22:00 – ред.) Калиду Кулибали проведет свой первый матч в Лондоне в рамках четвертьфинала Лиги Европы против "Арсенала". Два предыдущих визита в Англию сенегальскому защитнику лучше не вспоминать. В декабре "Наполи" проиграл "Ливерпулю" со счетом 1:0 и потерял шансы на плей-офф Лиги Чемпионов. А в прошлом сезоне неаполитанцев огорчил "Манчестер Сити" в рамках группового этапа ЛЧ (тогда команда также не пробралась в плей-офф, отдав вторую путевку от квартета донецкому "Шахтеру"). Однако, сегодняшний матч, очень вероятно, не станет последним для Кулибали на Туманном Альбионе, так как сразу несколько клубов АПЛ готовы выложить за него крупную сумму этим летом. Так что готовьтесь читать веселых трансферных колумнистов в ближайшие несколько месяцев.

Английский интерес

"Манчестер Юнайтед" очень хорошо знает, что их позиция центрального защитника требует серьезного усиления. Кроме того, главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери, уже добавил сенегальца в список своих приоритетных покупок этим летом, учитывая нестабильные выступления Шкодрана Мустафи и постоянный проблемы со здоровьем у Лорана Косельны. Несмотря на трансферный бан, "Челси" тоже заинтересован в покупке Кулибали. Очевидно, что их интерес будет проявляться как минимум до того момента, пока главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри будет занимать кресло главного тренера в Лондоне. Нельзя забывать, что именно с персоной итальянского наставника связан грандиозный взлет сенегальца в Серии "А". Влияние Сарри на Кулибали не должно быть проигнорировано или недооценено ни одним из клубов. Под руководством итальянца 27-летний Кулибали улучшил тактическую грамотность, научился конструировать атаки и даже присоединяться к ним с помощью быстрых и неожиданных забеганий. Сенегалец стал куда умнее в работе с мячом, и сейчас вполне отчетливо напоминает своего кумира – Лилиана Тюрама. "Он – игрок, который вдохновляет меня. Он сделал меня счастливым на ровне со всеми теми, кто выиграл Чемпионат Мира 1998 года. Тюрам – мой пример на поле, и я надеюсь достигнуть его уровня", – сказал Кулибали в 2014 году. Тогда о таких сопоставлениях никто даже и не думал. Сегодня об этом размышляют все.

Неотесанный и скромный

Контроль мяча в исполнении Кулибали был настолько неосторожным, что даже его молодежный тренер в французском футбольном клубе "Мец" не верил, что тот сможет стать профессиональным футболистом. В итоге, "мессинцы" попрощался с Калиду, когда тому было 15 лет. Через три года они признали свою ошибку и взяли его обратно. До 2010 года он находился в главной команде благодаря тренеру Доминику Бижоту. Однако, уверенность Кулибали не была столь высока, чтобы оправдывать возложенные ожидания. "После каждой ошибки Кулибали терял концентрацию на всю оставшуюся часть матча", – заметил однажды Бижота. Потребовалось время, чтобы стать сильнее ментально, однако центральный защитник всегда был готов к тому, чтобы учиться. Он любил футбол слишком сильно, чтобы сдаваться, и это помогло ему преодолеть большую часть препятствий. Когда "Мец" отправили в третий дивизион, Кулибали не имел много предложений из страны, где он родился, именно ему пришлось поехать в Бельгию, подписав контракт с "Генком".

Там, в Бельгии, скромный "ребенок" постепенно начал становится лидером команды. После одного из матчей его партнер по команде Жюльен Горью заявил: "Мы не встречали такого талантливого центрального защитника в нашем чемпионате со времен Венсана Компани". Огромное количество похвалы привлекли к сенегальцу внимание множества скаутов, а уже скоро тогдашний тренер "Наполи" Рафаэль Бенитес получил позитивный отчет об пока еще никому не известному футболисте. Он полетел в Бельгию, чтобы стать свидетелем игры Кулибали и убедился в тому, что покупка Калиду станет полезной и важной для неаполитанцев. Конечно же, он был прав, но центральный защитник был скептически настроен относительно своего потенциала. Когда Бенитес позвал Кулибали в "Наполи", тот подумал, что это розыгрыш, и вешал трубку. Дважды! Только третья попытка пойти на контакт оказалась успешной. В 2014 году "Наполи" отдал за сенегальца 10 млн евро. Как видно, сделка получилась феноменальной! Кулибали понадобился сезон, чтобы найти себя и свою оптимальную форму в рамках нового чемпионата, а потом пришел Сарри и центральный защитник расцвел.

Итальянская работа

В конце концов, рост Кулибали заставил главного тренера сборной Франции Дидье Дешама положить глаз на футболиста "Наполи". Каково же было разочарование наставника, когда тот узнал, что Калиду принял решение выступать за Сенегал, устав ждать предложений от "галльских петухов". Таким образом, он не пошел следами Тюрама в 2018 году, лишь наблюдая, как Франция восходит на футбольный олимп. Он принимал участие в турнире, однако его сборная не смогла преодолеть даже групповую стадию. Зато тот сезон стал лучшим в карьере Кулибали и утвердил за ним статус одного из лучших центральных защитников в мире. Кроме того, Калиду забил 5 голов за "Наполи", в том числе и в конце драматической встречи против "Ювентуса", которая, вопреки всем ожиданиям, в итоге так и не стала чемпионской для неаполитанцев. Вполне естественно, что лучшие клубы АПЛ пытались предложить ему контракт, однако он выбрал новое соглашение с "Наполи" до 2023 года. Было ли это ошибкой? Неаполитанцы опять станут вторыми в чемпионате, однако создается ощущение, что клуб в целом и Кулибали в частности, начинает сбавлять темп под руководством Анчелотти.

Следующее лето – подходящее время, чтобы попробовать себя в новом клубе и поставить перед собой новые цели. Посмотрим, не отбавит ли сегодняшняя встреча несколько миллионов от трансферной центы Кулибали!