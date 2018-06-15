В преддверии покупки "Реалом" Алиссона Навас принял решение по своему будущему

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас принял решение по своему будущему, информирует AS.

Так, по сведениям издания, 31-летний вратарь выразил намерения продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу" и не уходить из клуба. Свое решение костариканец не планирует менять, даже несмотря на скорый вероятный переход в стан "сливочных" стража ворот "Ромы" Алиссона.

В завершившемся сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Лопетеги определил игрока, который первым покинет "Реал". | soccernews.ru