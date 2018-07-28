В преддверии старта нового сезона Каррера обратился к болельщикам "Спартака"

В преддверии старта нового сезона главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам своей команды.

Так, в своем инстаграме наставник "красно-белых" написал: "Давайте вместе сегодня начнем новый путь за чемпионством. "Спартак" - это семья. Мы всегда будет играть для вас. Наши болельщики - наша сила, источник мотивации и 12-й игрок! Вперед, "Спартак"!".

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Оренбурга". | soccernews.rua