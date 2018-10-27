В преддверии великого противостояния: 7 лучших Класико XXI столетия

Эль Класико - это матч который ждёт, пожалуй, любой кто хоть немного неравнодушен к испанскому футболу. Противостояние "Реала" и "Барселоны" практически никогда не бывает скучным, а иногда принципиальная встреча перерастает в нечто большее и в итоге получается игра, которую хочется пересматривать снова и снова, чтобы вновь пережить все те эмоции, которые ты получил во время того поединка. Ведь совершенно не зря Класико постоянно собирает у экранов миллионы футбольных фанатов, жаждущих футбольного наслаждения. Вот именно его было в полном предостатке в тех матчах, которые будут освещены далее, в матчах, которые навсегда войдут в историю всего мирового футбола.

"Реал" - "Барселона" - 4:1

Примера, сезон 2007/08

Тот матч уже практически ничего не решал с точки зрения турнирных раскладов. "Реал" полностью обеспечил своё чемпионство, а за три тура до конца мадридцы вновь напомнили о собственном величии, разгромив принципиального оппонента. Тогда наставником каталонцев ещё оставался Франк Райкард, однако результаты того матча совершенно не устроили руководство "Барселоны" и спустя некоторое время голландец был отправлен в отставку. За "сливочных" забивали Рауль, Арьен Роббен, Гонсало Игуаин и Руд ван Нистелрой, а Икера Касильяса в той встрече лишь раз огорчил Тьерри Анри, ныне возглавляющий французский "Монако".

"Реал" - "Барселона" - 3:4

Примера, сезон 2013/14

Эпичность этого матча могут легко доказать цифры: 7 голов, 3 пенальти, хет-трик и удаление и всё это олицетворило то Класико, которое теперь навсегда останется в сердцах многих футбольных болельщиков. В сезоне 2013/14 за чемпионство сражались не только "Реал" и "Барса", а ещё и "Атлетико", который в итоге и завоевал вожделенный трофей. Встреча на "Сантьяго Бернабеу" началась очень стремительно. На гол Иньесты дублем ответил Карим Бензема. Затем счёт сравнял Лео Месси и команды удалились на перерыв, после которого голы забивались лишь с точки. Все три удара с одиннадцатиметровой отметки завершились голами в исполнении Криштиану Роналду и Лионеля Месси, оформившем в той игре хет-трик. А Серхио Рамос снова подтвердил свою "грубую" репутацию, оставив "сливочных" в меньшинстве. Тогда каталонцы всё-таки не смогли завоевать чемпионство, но та встреча против мадридцев помогла им оказаться выше своего заклятого оппонента.

"Реал" - "Барселона" - 3:3

Примера, сезон 2006/07

Тогда "десятка" ещё принадлежала великому Роналдиньо, а только набирающий Месси играл под 19 номером. Однако в этом матче все лавры достались именно аргентинцу, оформившему свой первый хет-трик в Класико. "Барса" дважды уступала по ходу поединка, но Лео практически в одиночку добыл для каталонцев ничью. И сделал он это уже в компенсированное время: после филигранного паса от Роналдиньо Лео убрал двух мадридских защитников и отправил снаряд точно в дальний угол - без шансов для Касильяса.

"Барселона" - "Реал" - 5:0

Примера, сезон 2010/11

Первая встреча Жозе Моуринью и Пепа Гвардиолы завершилась полным уничтожением "особенного". Португалец совсем недавно взошёл на тренерский мостик "сливочных", а вместе с тем получил в своё распоряжение большое количество звёздных футболистов, в числе которых значились Криштиану Роналду, Анхель Ди Мария, Месут Озил и другие. Кстати, именно к приходу Жозе были приобретены двое последних, но все эти траты не шли ни в какое сравнение с той "Барселоной" Гвардиолы, доминирующей абсолютно над любым своим оппонентом. Голы на свой счёт записали Педро, Хави, Хеффрен и дважды отличился Давид Вилья. Как итог, разгромная победа 5:0, которая, что интересно, стала для "сине-гранатовых" пятой кряду.

"Барселона" - "Реал" - 1:3

Суперкубок Испании, сезон 2016/17

Очередной памятный поединок случился относительно недавно. Первый матч за Суперкубок Испании проходил на "Камп Ноу" и снова не обошёлся без удаления. На этот раз в раздевалку преждевременно был отправлен Криштиану Роналду, но это не помешало мадридцам одержать уверенную победу над принципиальным соперником. Основные события произошли во втором тайме. За "сливочных" отличились Марко Асенсио и уже упомянутый Криштиану, а ещё один гол остался за авторством Жерара Пике, срезавшего мяч в собственные ворота. "Барса" смогла ответить лишь одним точным выстрелом в исполнении Лео Месси. В итоге "Реал" без каких-либо сложностей завоевал трофей, обыграв каталонцев и в ответной встрече (2:0).

"Реал" - "Барселона" - 2:3

Примера, сезон 2016/17

Тогда антураж Класико дополнялся ещё и турнирной интригой. Мадридцы опережали "сине-гранатовых" по очкам, а чемпионат уверенно двигался к своему завершению и лишь победа оставляла "Барсе" некоторые шансы в борьбе за чемпионство. Первая половина встречи ознаменовалась голами в исполнении Каземиро и Месси, а второй тайм вобрал в себя не только 3 забитых мяча, но и удаление Рамоса. Ракитич положил невероятный гол, на что ответил вышедший Хамес, отличившись за пять минут до конца поединка. Дело уже близилось к закономерному миру, однако здесь в очередной раз проявился фактор Месси, который уже в добавленное время и принёс каталонцам вожделенную победу.

"Реал" - "Барселона" - 2:6

Примера, сезон 2008/09

Ну а закончить бы хотелось, наверное, самым памятным и эпичным Класико текущего столетия. За 4 тура до конца чемпионата "сливочные" отставали от каталонцев на шесть очков. Однако победа в Класико или хотя бы ничья в нём могли бы внести в борьбу за чемпионство интригу. Но тот сезон получился для "сине-гранатовых" сверх успешным, что выразилось в итоговом требле и разгроме "Реала" в их его же логове. Та встреча началась для мадридцев достаточно успешно. Отличился Гонсало Игуаин, однако ответ каталонцев получился куда более внушительным: "Барса" забила трижды за 18 минут. После перерыва Серхио Рамос вроде бы возродил интригу, но голы Анри, Месси и Пике привели к итоговому разгрому "галактикос". После той встречи наставник "Реала" усомнился в классе мадридцев, а Гвардиола продолжил считать рекорды, которые он смог побить, находясь у руля "сине-гранатовых".

Грядущее Класико впервые за долгое время пройдёт без двух лучших футболистов мира на данный момент. Криштиану Роналду покинул мадридский клуб, ради перехода в туринский "Ювентус", а Лео Месси постигла травма, которая не позволит аргентинцу помочь каталонцам в матче против "сливочных". Однако, даже несмотря на это, встреча должна получиться как минимум любопытной - всё-таки статус противостояния обязывает.

Илья Панаев | soccernews.ru

Не пропустите! "Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль Класико в текущем сезоне