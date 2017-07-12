В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В ближайшую субботу в российской Премьер-лиге возьмет старт новый сезон. В преддверии игр первого тура Soccernews.ru анализирует положение дел в стане главных фаворитов чемпионата и рассуждает о шансах команд побороться за титул.

"Спартак" Москва

Главный вопрос, которым задаются многие в канун старта нового сезона в отношение чемпиона страны, смогут ли "красно-белые" защитить титул? Чтобы попытаться спрогнозировать ответ на него, нужно как минимум понимать, что собственно происходит в стане москвичей сегодня и что ждет команду Карреры уже в ближайшее время? После добычи "золота" в России "Спартак" наверняка будет стремиться заявить о себе и в Европе. И здесь москвичам не мешало бы усилиться, ведь для того чтобы достойно выступить в Лиги чемпионов, скамейка равноценных игроков просто обязана быть длиннее. Однако руководство "Спартака" не спешит заниматься даже точечным подбором качественных исполнителей. Кроме серба Марко Петковича, который, несомненно, усилит правый фланг обороны, других приобретений у "красно-белых" нет.

Очевидно, что новый сезон в РФПЛ москвичи будут начинать на "старом багаже", который, разумеется, не так уж плох. Однако игра на два фронта и отсутствие серьезных приобретений – два фактора, которые неизбежно заставляют сомневаться в способности москвичей повторить золотой сезон. Возможно, в стане "красно-белых" снова ставят на харизму Карреры? Но совершенно понятно и то, что на данный момент "Спартак" делает слишком мало, чтобы через 10 месяцев подтвердить статус чемпиона России.

ЦСКА (Москва)

О притязаниях "армейцев" на возвращение чемпионского титула пока что говорить не приходится. За первый месяц подготовки к новому сезону ЦСКА не сделал ни одного весомого приобретения. Более того, клуб не стал продлевать контракт с полюбившимся болельщикам Зораном Тошичем, семь лет отыгравшим за "красно-синих". По неофициальной информации, "армейцы" ориентированы на молодых и талантливых легионеров. Кроме того, Виктор Гончаренко делает большую ставку и на собственную молодежь. Первый сбор в Австрии вместе с командой прошли 13 футболистов "армейской" поросли, которым не исполнилось еще и 21 года. И если Александр Головин и Чалов уже являются полноценными игроками стартового состава, то сразу несколько их ровесников за время пребывания на сборах к этому статусу приблизились вплотную.

Конечно, рассчитывают в стане ЦСКА и на своих топ-лидеров. Так, похоже, окончательно залечил травму Алан Дзагоев. Окрепли и возмужали Витиньо с Понтусом Вернблумом. И все же имеющиеся кадры несопоставимы амбициям клуба. Этот факт и наталкивает на мысль, что в будущем сезоне Гончаренко продолжит строить команду, которая через год сможет решать максимальные задачи.

"Зенит" (Санкт-Петербург)

Вот уж поистине кто с размахом готовится к новому сезону, так это санкт-петербургский "Зенит". Клуб сменил главного тренера, а также приобрел ряд качественных новичков, продолжая укреплять состав. Однако в таких действиях есть как плюсы, так и минусы. Учитывая, что Роберто Манчини меньше месяца на посту главного тренера команды, у итальянца еще нет полного представления о возможностях того или иного исполнителя. Да и сама подготовка к сезону вышла скомканной. Сборники присоединились к команде только на втором сборе. В таких реалиях наиграть какую-либо оптимальную схему было просто невозможно. Таким образом, итальянскому специалисту предстоит лепить команду прямо по ходу чемпионата.

С другой стороны своей трансферной деятельностью "Зенит" дает понять, что намерен вернуть "золото" в Санкт-Петербург уже в конце будущего сезона. За последние две недели в стан питерцев прибыл не только качественный "десант" из Ростова в лице Нобоа, Ерохина и Полоза, но и два солидных аргентинца – Леандро Паредес и Себастьян Дриусси. Правда ожидать искрометного футбола на старте от вышеперечисленных новичков навряд ли стоит. Особенно южноамериканского происхождения. Если Паредесу будет менее сложно адаптироваться к России и РФПЛ, поскольку полузащитник уже несколько лет живет и выступает в Европе, то Дриусси попадает в совершенно новые бытовые и футбольные условия. И как быстро он привыкнет к Петербургу, «Зениту», российскому чемпионату, сказать крайне сложно.

ФК "Краснодар"

"Быки" провели сверхинтенсивную летнюю подготовку, сыграв семь контрольных матчей на летних сборах. Серию спаррингов межсезонья краснодарцы прошли без поражений – в семи сыгранных матчах они одержали четыре победы и трижды сыграли вничью при общей разнице мячей 16:4. Цифры весьма показательны, если учесть с какими соперниками встречались подопечные Игоря Шалимова. Отметим, что на сборе в Австрии были повержены действующие чемпионы Румынии и Словении – "Вииторул" и "Марибор" соответственно. Ничейные исходы были зафиксированы с завсегдатаями еврокубков – ФК "Копенгаген" и пражской "Славией". Также "Краснодар" заключил мир с "армейцами" Москвы. Эта встреча завершала второй сбор команды.

Что касается усиления состава, то в межсезонье "быки" пополнились пока что двумя новичками. Накануне австрийского сбора "горожане" подписали 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла, перешедшего из австрийского "Ред Булл Зальцбург" и игрока молодежной сборной Сербии Михайло Ристича, защищавшего в прошлом сезоне цвета "Црвены Звезды". С июля полноправным игроком команды стал 30-летний универсал, футболист сборной России Роман Шишкин, который последние полгода играл в стане "быков" на правах аренды. Очевидно, что тренерский штаб сделал точечные приобретения. Однако сработают они или нет – покажет время. Пока же можно предположить, что борьба за бронзу – предел мечтаний для нынешнего "Краснодара".

ФК "Ростов"

За историю РФПЛ трудно вспомнить что-либо подобное: клуб, полгода назад боровшийся на равных с самой "Баварией", распадается на глазах. Все началось с того, что "Ростов" покинул один из самых успешных в истории российского футбола наставников Курбан Бердыев. По пути тренера пошли и многие лидеры команды. Практически ежедневно пресс-служба "Ростова" сообщала об уходе того или иного игрока. Нобоа, Джанаев, Медведев, Навас, Азмун, Полоз, Ерохин, Гранат… "Ростов" лишился большей части основы, а ведь финиш трансферного окна еще не скоро. Причина столь печальной ситуации в клубе банальная – "горожане" испытывают финансовые трудности. Именно по этой причине с игроками, у которых закончились контракты, новые соглашения так и не были заключены.

Все идет к тому, что "Ростов" превратится в типичного середняка, кем он собственно и был до прихода Курбана Бердыева. Однако более вероятен прогноз, что клуб и вовсе будет бороться за выживание. На днях стало известно о назначении на пост тренера команды белорусского тренера Леонида Кучука. В клубе также остался и Дмитрий Кириченко, который работает в тренерском штабе с декабря 2015 года. Этому дуэту придется создавать практически новый "Ростов", который, по всей видимости, еще не скоро порадует нас новыми громкими победами.

"Рубин" (Казань)

После двух, мягко говоря, провальных сезонов, казанский "Рубин" вполне может вернуться в элиту российского футбола. Основания для таких прогнозов самые что ни на есть весомые. В клуб вернулся человек, с именем которого связаны наибольшие успехи команды в истории. Курбан Бердыев, дважды приводивший "рубиновых" к чемпионскому титулу в РФПЛ, снова будет работать в Казани. В тоже время, не стоит ожидать, что уже в предстоящем сезоне "Рубин" вклиниться в борьбу за чемпионство. Перед Курбаном Бекиевичем стоит непростая задача, нужно определить: кто из наследия Хави Грасии может быть полезен клубу? В зависимости от этого наставник "Рубина" и будет выстраивать новую команду.

Впрочем, опытный наставник наверняка знает о том, кто точно ему нужен в Казани. И переход Джанаева, Кудряшова и Граната из "Ростова" в "Рубин" в след за тренером яркое тому подтверждение. В "Рубине" у Бердыева появится возможность серьезно тасовать состав, менять тактические схемы и манеру игры исходя от соперника, усиливать игру качественными заменами. Однако на построение команды может уйти минимум полгода. Так что максимум, на что сможет претендовать "Рубин" в будущем сезоне – возвращение места в еврокубках.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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