В Премьер-лиге в следующем сезоне мяч будет с розовыми вставками

Официальный мяч английской Премьер-лиги в следующем сезоне будет выполнен в белом цвете с темно-синими и розовыми вставками.

Игровой снаряд разработан компанией Nike. Модель мяча называется Nike Merlin.

"Мы хотели создать мяч, который бы отражал черты АПЛ. Это аккуратный и очень технологичный мяч, который вдохновляется английской культурой", - рассказал представитель Nike Киран Ронан.

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