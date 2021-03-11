В пресс-службе "Фиорентины" дали комментарий по состоянию Кокорина

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В пресс-службе "Фиорентины" дали комментарий по состоянию КокоринаФорвард "Фиорентины" Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от повреждения и сейчас допущен до индивидуальных тренировок.

Напомним, 6 марта появилась информация, что у россиянина небольшая травма прямой мышцы бедра левой ноги.

"До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы постоянно следим за развитием ситуации и его прогрессом.

На данный момент мы нет достоверной информации, сыграет ли он против "Беневенто" 13 марта", — заявили в пресс-службе клуба на запрос ТАСС.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в зимнее трансферное окно. В составе нового клуба он сыграл в трех матчах, но не отметился результативными действиями.

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