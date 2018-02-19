В пресс-службе "Локомотива" прокомментировали возможный перенос матча с "Ниццой"

В пресс-службе московского "Локомотива" прокомментировали возможный перенос ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской "Ниццы" из-за погодных условий.

"У нас все готово, поле находится в отличном состоянии. Мы внимательно следим за прогнозом погоды и пока оцениваем его как приемлемый. Тем более что прогнозы этой зимой очень часто меняются. Нужно отметить, что, несмотря на холодное время года, болельщики проявляют повышенный интерес к матчу, на большинство секторов уже закончились билеты", - приводит слова официальных представителей клуба bobsoccer.ru.

Напомним, матч "Локомотив" - "Ницца" может быть перенесен из-за сильных морозов. | soccernews.ru