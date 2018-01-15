В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"

Теги зинедин зиданреал мадрид

В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана с его клубом.

Так, по сведениям AS, согласно новому соглашению между "сливочными" и 45-летним специалистом, срок действия которого истекает летом 2020-го года, оклад француза будет равняться 10-ти миллионам евро за сезон.

Напомним, Перес выразил поддержку Зидану. | soccernews.ru

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