В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"

В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана с его клубом.

Так, по сведениям AS, согласно новому соглашению между "сливочными" и 45-летним специалистом, срок действия которого истекает летом 2020-го года, оклад француза будет равняться 10-ти миллионам евро за сезон.

Напомним, Перес выразил поддержку Зидану. | soccernews.ru