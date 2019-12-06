В пригороде Мадрида установят статую Месси

Королевская испанская федерация футбола намерена увековечить достижения капитана "Барселоны" Лионеля Месси путём установки статуи.

По информации Mundo Deportivo, памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас, провинция Мадрид.

Статую Месси поставят рядом с фигурами Альфредо Ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.

Впрочем, пока не решено, когда монумент будет установлен - до завершения карьеры футболиста или после.

Напомним, что в понедельник Месси вручили шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

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