В пригороде Мадрида установят статую Месси

1 Теги барселоналионель месси

В пригороде Мадрида установят статую Месси

Королевская испанская федерация футбола намерена увековечить достижения капитана "Барселоны" Лионеля Месси путём установки статуи.

По информации Mundo Deportivo, памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас, провинция Мадрид.

Статую Месси поставят рядом с фигурами Альфредо Ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны

Впрочем, пока не решено, когда монумент будет установлен - до завершения карьеры футболиста или после.

Напомним, что в понедельник Месси вручили шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

Не пропустите: Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жирный троллинг))Надо рядом с Сантьяго Бернабеу поставить,там его тренировочная база)

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