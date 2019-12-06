В пригороде Мадрида установят статую Месси
Королевская испанская федерация футбола намерена увековечить достижения капитана "Барселоны" Лионеля Месси путём установки статуи.
По информации Mundo Deportivo, памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас, провинция Мадрид.
Статую Месси поставят рядом с фигурами Альфредо Ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.
Впрочем, пока не решено, когда монумент будет установлен - до завершения карьеры футболиста или после.
Напомним, что в понедельник Месси вручили шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.
Не пропустите: Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
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|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6